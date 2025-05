Rubava il carburante dal deposito Conerobus | arrestato con le taniche

Il 25 maggio 2025 ad Ancona, un uomo è stato arrestato per aver rubato gasolio dal deposito Conerobus di Marina di Montemarciano, utilizzando taniche. Si sospetta che, una volta portato via il carburante, lo rivendesse a prezzi molto competitivi sul mercato. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Senigallia hanno portato all’arresto.

Ancona, 25 maggio 2025 – “Succhiava” il gasolio dal deposito della Conerobus a Marina di Montemarciano. Il sospetto è che una volta portate all’esterno le taniche, rivendesse poi il carburante a prezzi concorrenziali rispetto a quelli di mercato. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Senigallia sono tuttora in corso. Gli investigatori l’altro giorno hanno colto sul fatto un uomo, dipendente di una delle imprese che hanno l’appalto delle pulizie per il deposito della Conerobus. Al momento del controllo si trovava in auto, lungo la statale Adriatica con le taniche piene di gasolio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubava il carburante dal deposito Conerobus: arrestato con le taniche

