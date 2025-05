Ruba alcolici al supermercato e prende a calci e pugni il vigilante

Un episodio di violenza in un supermercato di via Emilia Ovest ha coinvolto un vigilante aggredito mentre cercava di fermare un ladro. Un uomo di 30 anni, sorpreso a rubare alcolici, ha reagito con calci e pugni, mettendo in pericolo la sicurezza dell'addetto. La sua chiamata al 112 ha attivato le indagini dei carabinieri, che stanno ora raccogliendo informazioni sulla vittima e sull'aggressore.

L’addetto alla sicurezza di un grosso supermercato cittadino in zona via Emilia Ovest è stato malmenato da un uomo, uno straniero di 30 anni, sorpreso a rubare tra gli scaffali. La sua chiamata al 112 ha avviato le indagini dei carabinieri che hanno preso contatti con la vittima dell’aggressione... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ruba alcolici al supermercato e prende a calci e pugni il vigilante

Su questo argomento da altre fonti

Ruba alcolici al supermercato ma lo bloccano con lo spray al peperoncino: arrestato - Le forze dell’ordine di Marsciano hanno arrestato un 35enne marocchino ritenuto responsabile di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, rapina impropria e danneggiamento aggravato. Secon ... Da umbria24.it

Ruba in un supermercato e aggredisce vigilantes e carabinieri: arrestato un 35enne - L'uomo ha anche danneggiato il veicolo dei militari: per calmarlo le forze dell'ordine hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino ... Da corrieredellumbria.it

Ruba alcolici al supermercato e lancia una bottiglia davanti ai Carabinieri: denunciato 44enne - I Carabinieri di Piombino hanno denunciato un uomo di 44 anni, originario del Nord Africa, perché sospettato di aver commesso diversi furti in un ... Secondo gonews.it

Ruba al supermercato