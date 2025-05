Rosso Corri Trieste da record | Magengo Kiprotich fa il bis Abigael Chelangat campionessa femminile

La 22ª edizione di Rosso Corri Trieste si conferma un evento di successo, con record e emozioni al Porto Vecchio. Magengo Kiprotich conquista il bis, mentre Abigael Chelangat si aggiudica il titolo femminile. La gara, sostenuta dall’azienda Rosso, rinnova il fascino di un evento ormai tradizionale, valorizzando il cuore di Trieste e consolidando la sua posizione come appuntamento imperdibile per podisti e appassionati.

