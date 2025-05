Romani vi amo al vostro servizio Leone si insedia come vescovo della Capitale

Papa Leone XIV si insedia ufficialmente come vescovo di Roma nella storica Basilica di San Giovanni in Laterano, con un messaggio d’amore e dedizione per il suo popolo: "Romani, vi amo e mi metto al vostro servizio". Durante l'omelia, cita Sant'Agostino per sottolineare il suo impegno spirituale. La Celebrazione Eucaristica, presieduta dal papa Prevost, segna un momento significativo nella vita della Chiesa e della capitale.

"Cristiano con voi e vescovo per voi". Papa Leone XIV cita Sant'Agostina nell'omelia della messa con cui si insedia vescovo di Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano. "Romani, vi amo e mi netto al vostro servizio", dice papa Prevost che presiede la Celebrazione Eucaristica in occasione dell'insediamento sulla Cattedra di Vescovo di Roma. Concelebrano con il Papa, il cardinale Vicario della Diocesi di Roma, Baldassare Reina, il Vicegerente della Diocesi di Roma e Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma per il settore Sud, mons. Renato Tarantelli, i Cardinali, i Vescovi e i Parroci di Roma... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Romani vi amo, al vostro servizio". Leone si insedia come vescovo della Capitale

