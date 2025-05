Roma ultima giornata decisiva | tra Champions Europa e Conference c’è un mondo di differenze

Ultima giornata a Roma: una sfida decisiva tra Champions, Europa League e Conference. La Roma affronta il Torino con il destino europeo già deciso, ma tra prestigio e risorse c’è un mondo di differenze. Di fronte a una situazione rara ma non inedita, i giallorossi vivono l’ultimo atto della stagione, tra entusiasmo e incertezza, evidenziando l’importanza delle competizioni europee per il prestigio e il futuro del club.

La Roma si prepara a scendere in campo contro il Torino con un destino europeo già assicurato, ma tutto fuorché definito. Tra Champions League, Europa League e Conference League c’è una differenza enorme, in termini di visibilità, prestigio e risorse economiche. È una situazione rara ma non inedita per i colori giallorossi: negli ultimi dieci campionati è accaduto solo in quattro occasioni che il verdetto finale dipendesse proprio dall’ultima partita. Le ultime volte non decisive. Nel 2014-15 la Roma perse a Palermo ma conservò comunque il secondo posto e la qualificazione diretta alla Champions League con 70 punti... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ultima giornata decisiva: tra Champions, Europa e Conference c’è un mondo di differenze

