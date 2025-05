Roma tentativo per Fabregas | la risposta del Como

La Roma si concentra sulla ricerca del nuovo allenatore, ma una delle opzioni più insistenti, Cesc Fabregas, si è ormai raffreddata. Secondo Gianluca Di Marzio, il tentativo di portarlo sulla panchina giallorossa è stato definitivamente abbandonato, aprendo nuovi scenari nella corsa alla guida tecnica del club capitolino.

La Roma prosegue il suo lavoro dietro le quinte per individuare il nuovo allenatore, ma una delle piste più calde degli ultimi giorni si è definitivamente raffreddata. Cesc Fabregas non sarà il prossimo tecnico giallorosso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha avuto un contatto diretto con il Como, ma lo spagnolo è stato blindato dalla società lariana, che lo considera centrale nel progetto tecnico e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Una chiusura netta, senza margini di trattativa. Un epilogo simile a quello che si è registrato con il Bayer Leverkusen, che aveva pensato a Fàbregas per il post-Xabi Alonso, ufficializzato oggi come nuovo allenatore del Real Madrid... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tentativo per Fabregas: la risposta del Como

Altri articoli sullo stesso argomento

“La Spd vuole l’Italia fuori dal gruppo Weimar+”. Botta e risposta tra ministri: perché Roma sarebbe penalizzata

La Spd, partito di centrosinistra al governo in Germania, sta causando tensioni con l'Italia, proponendo la sua esclusione dal gruppo di Visegrád.

LIVE Sinner-Cerundolo 3-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: arriva il break al settimo tentativo!

Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo al torneo ATP di Roma 2025. Dopo sette tentativi, Sinner ottiene finalmente il break.

Roma, allenatore cercasi: la risposta di Roberto Mancini

...Roma, alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi circolati, spicca quello di Roberto Mancini.

Su questo argomento da altre fonti

Fabregas, tentativo Roma per il nuovo allenatore: la risposta netta del Como

Riporta tuttosport.com: Le ultime sul possibile successore di Claudio Ranieri in giallorosso, con la trattativa aperta per l'ex centrocampista spagnolo ...

Roma, contatto per Fabregas: il Como non lascia spiragli. Le news di calciomercato

Scrive sport.sky.it: Tentativo della Roma per Fabregas: il club giallorosso ha avuto un contatto diretto con il Como per provare a "liberarlo", ma da parte del club lombardo non ci sono state aperture. Adesso la Roma ...

Como, altro no per Fabregas: ci ha provato anche la Roma

Si legge su msn.com: Il Como alza ancora il muro per Cesc Fabregas, arriva un altro no per il tecnico spagnolo: questa volta alla Roma. La sconfitta contro l`Inter al Sinigaglia nell`ultima.