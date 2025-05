Roma si copre di sudari bianchi per Gaza | 50 000 vite nessuna dimenticata

Roma si ferma in un intenso momento di protesta per Gaza, un tributo per le 50.000 vite perdute. La scalinata di piazza Vittorio, adornata da sudari bianchi, ospita un silenzioso omaggio, mentre bandiere palestinesi sventolano e cittadini si distendono a terra. Un gesto di solidarietà che culmina in grida di libertà e pace, sottolineando l’urgenza di un cambiamento e di un’interruzione della violenza.

Una distesa di teli bianchi, come sudari, ha coperto la scalinata e il centro del giardino di piazza Vittorio, cuore simbolico dell’Esquilino. Intorno, bandiere palestinesi e cittadini stesi a terra in silenzio, prima di alzarsi al grido di "Palestina libera" e "Stop Israel", scanditi al ritmo... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma si copre di sudari bianchi per Gaza: "50.000 vite, nessuna dimenticata"

