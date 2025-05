Roma ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel della Capitale | indagano i carabinieri

Una giovane imprenditrice di 26 anni, titolare di una pizzeria ad Aprilia, è stata rinvenuta priva di vita in un hotel di Roma. Gli operatori del 118, intervenuti rapidamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze della tragica morte della ragazza, scatenando grande preoccupazione e sgomento nella comunità locale.

La titolare di una pizzeria di Aprilia, di appena 26 anni, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno potuto fare altro che... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel della Capitale: indagano i carabinieri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Roma, l’ultima follia della sinistra: cambiare il nome a Via Nazionale. Troppo sovranista, meglio via della Costituzione…

A Roma, l’ultima iniziativa controversa della sinistra propone di rinominare via Nazionale, considerata troppo patriottica, in via della Costituzione italiana.

Open House Roma: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente

Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma celebra la tredicesima edizione di Open House Roma, un evento gratuito che invita cittadini e turisti a esplorare oltre 200 edifici di prestigio, spaziando dal patrimonio storico alle architetture moderne e contemporanee.

Cosa riportano altre fonti

Ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel a Roma

Riporta msn.com: La titolare di una pizzeria di Aprilia, di appena 26 anni, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno potuto fare altro ...

Scatta il semaforo verde! Guardate questa Ferrari!