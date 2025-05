Roma la vittoria a Torino non basta | giallorossi in Europa League la Juve in Champions Lazio fuori dalle coppe europee

Si è concluso il campionato di Serie A 2024-25, rivelando i verdetti attesi. La vittoria della Roma a Torino non basta a garantirle un posto nelle coppe europee, mentre la Juventus conquista l'accesso alla Champions. La Lazio, invece, chiude la stagione senza possibilità di partecipare alle competizioni europee. Tutto si decide nell'ultima giornata, con il quarto posto che si fa sempre più cruciale.

© Ilmessaggero.it - Roma, la vittoria a Torino non basta: giallorossi in Europa League, la Juve in Champions. Lazio fuori dalle coppe europee

