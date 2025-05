Roma in fuga dalla polizia finisce contro un palo | morto 38enne a Nettuno

Una notte drammatica a Nettuno, Roma, si è trasformata in tragedia: un uomo di 38 anni, albanese, in fuga dalla polizia a bordo di un'auto, si è schiantato contro un palo, perdendo la vita. L'incidente è avvenuto durante un inseguimento iniziato dopo il passaggio di due veicoli a velocità elevata in località Tre Cancelli. Un episodio che getta ombre sulla pericolosità della strada e sulla spirale di illegalità.

Un 38enne albanese, al volante di un'auto, è morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre fuggiva dalla polizia. E' accaduto ieri sera in località Tre Cancelli a Nettuno (Roma) quando una volante ha visto sfrecciare due auto a forte velocità e le ha inseguite. Una, con a bordo un italiano di 26 anni, è stata fermata poco dopo mentre l'altra ha svoltato in una strada sterrata e poco dopo è finita contro un palo della rete telefonica, ribaltandosi. L'uomo al volante è deceduto nell'impatto. Secondo quanto si apprende, nell'auto è stato trovato un borsone con dentro 25 chili di cocaina. ... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, in fuga dalla polizia finisce contro un palo: morto 38enne a Nettuno

Nettuno, in fuga dalla polizia finisce contro un palo: muore 38enne

Nella serata di ieri, a Nettuno vicino Roma, un inseguimento tra la polizia e un'auto in fuga si è concluso tragicamente: un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo aver schiantato contro un palo.

