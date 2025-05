Roma il tempo delle attese e delle scelte

Roma conclude una stagione lunga e impegnativa a Torino, con l’obiettivo di migliorare il piazzamento europeo. Certamente qualificata per la Conference League, mira a conquistare anche l’Europa League, un traguardo importante. Dopo lunghi mesi di attese e scelte, questa partita rappresenta l’ultima opportunità per dare una svolta al cammino stagionale e aspirare a qualche soddisfazione in più a livello continentale.

È arrivato il giorno dell'ultima partita. Roma a Torino per chiudere una stagione lunga, faticosa, ma ancora aperta, almeno per quel che riguarda il piazzamento europeo. La Conference League è già assicurata, ma l'obiettivo è salire un gradino: l'Europa League è lì, a un passo, e farcela significherebbe tanto, anche in termini di programmazione. La Champions? Sulla carta ancora possibile, ma servirebbe un incastro favorevole e, diciamocelo, un vero e proprio miracolo. Il punto, però, è che mentre la squadra si prepara per il campo, l'attenzione di tutti è già rivolta fuori dal campo.

