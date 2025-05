Roma fugge da polizia e finisce contro palo | morto in auto 25 chili di cocaina

Un uomo albanese di 38 anni è morto in un incidente a Nettuno, Roma, mentre tentava di sfuggire alla polizia e si è schiantato contro un palo. Nell’auto sono stati trovati circa 25 chili di cocaina, evidenziando un maxi sequestro legato al traffico di droga. L’incidente ha evidenziato il pericolo delle operazioni di fuga, con conseguenze tragiche e significativi dati sulla droga sequestrata.

(Adnkronos) – Un 38enne albanese al volante di un'auto è morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre fuggiva dalla polizia. E' accaduto ieri sera in località Tre Cancelli a Nettuno, Roma. Nel veicolo ritrovato un borsone contenente circa 25 chili di cocaina. Secondo una prima ricostruzione della polizia, ieri sera intorno alle 20.30, due auto ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

