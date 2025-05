Roma Eugenio Finardi perde il tablet sul treno | ritrovato dalla polizia locale

La polizia locale di Roma Capitale ha ritrovato il tablet smarrito dal cantautore Eugenio Finardi a bordo di un treno. Finardi, che aveva perso il dispositivo giovedì pomeriggio, si è rivolto agli agenti del reparto Termini per chiedere aiuto. La pronta intermediazione della polizia ha permesso di restituire l'oggetto al musicista, dimostrando l'efficienza e l'attenzione del servizio di sicurezza cittadino.

(Adnkronos) – La polizia locale di Roma Capitale ha ritrovato il tablet che il cantautore Eugenio Finardi aveva perso a bordo di un treno. Giovedì pomeriggio scorso il cantautore si era rivolto agli agenti del reparto Termini della polizia di locale Roma Capitale in via Marsala per segnalare di aver smarrito il suo tablet.

Roma, Eugenio Finardi perde il tablet sul treno: ritrovato dalla polizia locale

La polizia locale di Roma Capitale ha recuperato il tablet smarrito dal cantautore Eugenio Finardi a bordo di un treno.

