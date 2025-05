Roma degrado e incuria a Villa Celimontana

Nel cuore di Roma, tra monumenti storici e bellezze architettoniche, Villa Celimontana si trasforma in un triste esempio di degrado. Questo angolo di tranquillità , circondato da luoghi iconici come il Colosseo e le Terme di Caracalla, è oggi caratterizzato da erba incolta, spazzatura e incuria. Turisti delusi e residenti affranti raccontano una realtà lontana dall’immagine di serenità che dovrebbe rappresentare.

Tra il Colosseo, San Giovanni e le Terme di Caracalla, Villa Celimontana dovrebbe essere un angolo di quiete e bellezza. E invece si presenta oggi come un simbolo del degrado: erba incolta, spazzatura a terra, cestini traboccanti e transenne abbandonate. A parlare sono turisti delusi e cittadini affezionati, che ricordano quando quel luogo era curato e vissuto. Costruita nel Cinquecento e ristrutturata nell’Ottocento, oggi la villa - sede della Società Geografica Italiana - riflette le contraddizioni di Roma: incantevole e abbandonata allo stesso tempo... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, degrado e incuria a Villa Celimontana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Degrado per il monumento in memoria di Alcide De Gasperi, Azione: "Una vergogna per Roma"

Il monumento dedicato ad Alcide De Gasperi, figura chiave della Repubblica e dell’Europa moderna, versa in uno stato di degrado preoccupante.

Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi

Villa Doria Pamphilj, un angolo verde vitale per i romani, è stato chiuso al pubblico per la terza volta in un mese per un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia.

Roma, donna morta in villa a Fregene: trovate tracce di sangue

Una tragica scoperta sconvolge Fregene, sul litorale romano: una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nella sua villa.

Su questo argomento da altre fonti

Villa Borghese tra degrado e incuria: in alcune parti irriconoscibile a chi ne ha conosciuto fasti e bellezza

Da video.corriere.it: Villa Borghese non è più un giardino. Incuria e degrado la rendono a tratti irriconoscibile. All’ingresso di parco dei Daini un tratto di inferriata di cinque metri è andato distrutto e non ...

Villa Comunale all'anno zero: «Degrado e incuria regnano»

Scrive ilmattino.it: la Villa Comunale di Baselice è in un stato di totale degrado, abbandono e incuria». Con queste parole drammatiche il consigliere comunale Andrea Cormano descrive lo stato in cui si presenta ...

Roma, Villa Sciarra: al via la ristrutturazione del parco per un totale di 11 milioni di euro

Si legge su ilmessaggero.it: L’ultimo restauro risale al 2004. Ora c’è la firma che ufficializza l’avvio degli imponenti lavori di ristrutturazione a Villa Sciarra per oltre 11 milioni di euro. E ...

Roma, degrado e incuria a Villa Pamphilj