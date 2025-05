Roma Bove ricorda il trionfo in Conference League | il suo futuro è ancora incerto

Tre anni fa, la Roma celebrava un trionfo indimenticabile: il 1-0 al Feyenoord nella finale della Conference League, con il giovane Nicolò Zaniolo protagonista. Quella vittoria non solo ha segnato la prima edizione del torneo, ma ha anche lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi e dei giocatori. Oggi, però, il futuro della squadra e dei suoi protagonisti è avvolto nell'incertezza, portando a riflessioni e speranze.

Sono passati esattamente tre anni da quel 1-0 al Feyenoord firmato Nicolò Zaniolo che consegnò alla Roma la prima edizione della Conference League. Una serata che è rimasta scolpita nella storia del club e nei cuori di tutti i tifosi, così come di chi l'ha vissuta in campo. Tra questi, anche Edoardo Bove, allora giovane promessa cresciuta nel vivaio giallorosso e oggi centrocampista della Fiorentina. Il ricordo di quella notte è riemerso con forza attraverso un post su Instagram pubblicato da Bove: una sua foto a bordo del pullman scoperto durante i festeggiamenti per le vie di Roma, con uno stendardo giallorosso ben visibile...