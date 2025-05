Roma borseggiatori nel mirino | 20 arresti

La lotta contro il crimine a Roma si intensifica con l'arresto di 20 borseggiatori, responsabili di furti e borseggi nei luoghi di maggiore afflusso. Le operazioni si sono concentrate in prossimità delle metropolitane, dei mezzi pubblici e sulle strade affollate dai fedeli, mettendo un freno a un fenomeno che minaccia la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La capitale si prepara a ripristinare un clima di maggiore sicurezza.

Furti e borseggi nei luoghi di maggiore afflusso, nei pressi delle metropolitane e bus e anche a bordo dei mezzi pubblici, lungo le vie di afflusso dei fedeli... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, borseggiatori nel mirino: 20 arresti

