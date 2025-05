Roland Garros Paolini avanza al secondo turno | battuta Yuan

Jasmine Paolini avanza al secondo turno del Roland Garros 2025, superando la cinese Yue Yuan in un match avvincente. Nonostante la sconfitta di un set, l'azzurra, attualmente numero 4 al mondo e quarta testa di serie del torneo, continua il suo cammino nella prestigiosa competizione parigina, dove il rosso della terra battuta fa da cornice alle sfide dei migliori tennisti del mondo.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini perde un set ma avanza al secondo turno del Roland Garros 2025, seconda prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne a Parigi. L'azzurra, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, supera la cinese Yue Yuan, numero 89 del ranking ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

