Roland Garros Paolini avanza al secondo turno | battuta Yuan

Jasmine Paolini avanza al secondo turno del Roland Garros 2025, nonostante una battuta d’arresto iniziale. La tennista azzurra, attualmente numero 4 del mondo e quarta testa di serie, ha superato la cinese Yue Yuan, numero 89 del ranking WTA, dopo aver ceduto un set. Questo esordio promettente la avvicina ulteriormente al prestigioso traguardo del Grande Slam parigino, in programma sui celebri campi in terra battuta del Bois de Boulogne.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini perde un set ma avanza al secondo turno del Roland Garros 2025, seconda prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne a Parigi. L'azzurra, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, supera la cinese Yue Yuan, numero 89 del ranking.

Musetti avanza al secondo turno al Roland Garros, Paolini batte Yuan. I risultati di oggi, dove vederli in tv e streaming

Riporta ilmessaggero.it: In attesa di Jannik Sinner, che debutterà contro il francese Arthur Rinderknech, sono vari gli italiani che scenderanno in campo oggi, domenica 25 maggio, nel primo turno del Roland ...

Roland Garros Day 3:Djokovic avanza!?? Bene gli italiani:avanti Musetti,Cobolli,Paolini,errani ecc.??