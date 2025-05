roland garros musetti vince all esordio sbarazzandosi di hanfmann in tre set

Lorenzo Musetti inizia alla grande la sua avventura al Roland Garros 2025, superando il tedesco Yannick Hanfmann in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Il giovane tennista italiano, attualmente numero 7 del ranking ATP, ha mostrato un gioco solido e determinato, chiudendo il match in poco più di due ore. Al secondo turno, Musetti affronterà un avversario di grande prestigio.

Comincia con il piede giusto l'avventura di Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025. Il tennista italiano, numero 7 del ranking Atp, ha sconfitto in tre set il tedesco Yannick Hanfmann col punteggio di 7-5, 6-2, 6-0 in poco più di due ore di gioco. Al prossimo turno, il secondo, se la vedrà contro uno tra Valentin Royer e Daniel Galan. L' inizio del match è stato difficile per il carrarino, che ha impiegato un po' di tempo per prendere le misure all'avversario a causa delle condizioni di gioco rese complesse dal vento, con molte raffiche a disturbare il ritmo. Musetti ha commesso alcuni errori soprattutto dal lato del dritto, ma nei momenti decisivi al servizio si è dimostrato molto solido...