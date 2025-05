Roland Garros | Musetti buona la prima Batte in tre set il tedesco Hanfmann

Al Roland Garros, Lorenzo Musetti festeggia un ottimo debutto, battendo il tedesco Yannick Hanfmann in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Il tennista toscano, fresco di un best ranking al numero 7 del mondo, ha mostrato grande determinazione in un match durato due ore e 7 minuti. Ora attende il vincitore della sfida tra Galan e Royer per il secondo turno.

Il tennista toscano, fresco numero 7 del mondo (best ranking), ha sconfitto al debutto il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5 6-2 6-0, in due ore e 7 minuti di gioco. Musetti al secondo turno incontrerĂ il vincente della sfida tra Galan e Royer

