Roland Garros avanzano Musetti e Gigante Salutano al primo turno Nardi e Stefanini Parigi celebra Nadal

Esordio positivo per Lorenzo Musetti e Matteo Gigante al Roland Garros, dove entrambi avanzano al secondo turno. Tuttavia, al primo turno hanno salutato la competizione sia Nardi che Stefanini. Nel frattempo, Parigi celebra la leggendaria carriera di Rafael Nadal, rimanendo sotto il segno del fuoriclasse spagnolo. Musetti, numero 8 del seeding e recentemente salito al settimo posto ATP, ha superato il tedesco Hanfmann in tre set.

Esordio positivo per Lorenzo Musetti e Matteo Gigante al Roland Garros, dove entrambi hanno centrato il pass per il secondo turno dello Slam parigino. Il tennista toscano, numero 8 del seeding e fresco di best ranking (n.7 Atp), ha superato in tre set il tedesco Yannick Hanfmann (n.137), proveniente dalle qualificazioni. Musetti si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0 in due ore e otto minuti,... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roland Garros, avanzano Musetti e Gigante. Salutano al primo turno Nardi e Stefanini. Parigi celebra Nadal

Altre letture consigliate

Musetti prosegue la rincorsa alla top8 verso il Roland Garros. E c’è Djokovic nel mirino…

Lorenzo Musetti sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera, con la rincorsa alla top 8 del ranking ATP che si intensifica in vista del Roland Garros.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si cancellano da Amburgo. Appuntamento al Roland Garros

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si ritirano dal torneo ATP 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio, per concentrare le loro forze sul Roland Garros.

Musetti terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros? Panatta ne é convinto

Nell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Adriano Panatta ha espresso un'opinione decisa sulle dinamiche del tennis italiano, concentrandosi in particolare su Lorenzo Musetti in vista degli Internazionali d'Italia.

Ne parlano su altre fonti

Roland Garros diretta Musetti-Hanfmann. Risultati, avanzano Paul e Navone. Orario e dove vedere i match

ilgazzettino.it scrive: In attesa di Jannik Sinner, che debutterà contro il francese Arthur Rinderknech, sono vari gli italiani che scenderanno in campo oggi, domenica 25 maggio, nel primo turno del Roland ...

Roland Garros diretta. Risultati, avanza Paul (in 4 set). Musetti sfida Hanfmann. Orario e dove vedere i match

Lo riporta ilmessaggero.it: In attesa di Jannik Sinner, che debutterà contro il francese Arthur Rinderknech, sono vari gli italiani che scenderanno in campo oggi, domenica 25 maggio, nel primo turno del Roland ...

Roland Garros, avanzano Musetti e Gigante. Salutano al primo turno Nardi e Stefanini. Parigi celebra Nadal

msn.com scrive: Esordio positivo per Lorenzo Musetti e Matteo Gigante al Roland Garros, dove entrambi hanno centrato il pass per il secondo turno dello Slam parigino. Il tennista toscano, numero 8 del seeding e fresc ...

TennisMania Speciale Roland Garros: Musetti c’est chic!