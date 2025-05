Roland Garros 2025 risultati tabellone femminile 25 maggio | Sabalenka sul velluto out Fernandez

Il Roland Garros 2025 si apre con sorprese nel tabellone femminile: Aryna Sabalenka avanza senza difficoltà, mentre Leylah Fernandez è sconfitta. Giornata intensa per l'Italia, con Jasmine Paolini, numero 4 del seeding, che conquista il secondo turno tra tensioni e insidie, mentre la qualificata Lucrezia Stefanini deve arrendersi. Un inizio di torneo ricco di emozioni e colpi di scena.

Passa agli archivi la prima giornata del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: bilancio in chiaroscuro in casa Italia, con il passaggio al secondo turno con brivido per la numero 4 del seeding, Jasmine Paolini, e l’ eliminazione della qualificata Lucrezia Stefanini. Jasmine Paolini piega in tre set la cinese Yue Yuan, sconfitta per 6-1 4-6 6-3 in un’ora e quaranta minuti di gioco, col match risolto dall’azzurra grazie al parziale di 14 punti consecutivi dal 2-3 30-30 nella frazione decisiva. Lucrezia Stefanini cede all’elvetica Jil Teichmann, che si impone con un duplice 6-4 in un’ora e quaranta minuti, con l’azzurra che subisce i break decisivi nel settimo game del primo set e nel nono del secondo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 25 maggio: Sabalenka sul velluto, out Fernandez

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 25 maggio: Sabalenka sul velluto, out Fernandez - Passa agli archivi la prima giornata del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: bilancio in chiaroscuro in casa Italia, con il ... Si legge su oasport.it

Tennis, Roland Garros 2025: 6 azzurri in campo nella prima giornata. Programma e risultati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tennis, Roland Garros 2025: 6 azzurri in campo nella prima giornata. Programma e risultati ... Lo riporta tg24.sky.it

Roland Garros diretta. Risultati, avanza Paul (in 4 set). Musetti sfida Hanfmann. Orario e dove vedere i match - In attesa di Jannik Sinner, che debutterà contro il francese Arthur Rinderknech, sono vari gli italiani che scenderanno in campo oggi, domenica 25 maggio, nel primo turno del Roland ... Si legge su ilmessaggero.it

GIGANTE schiva la pioggia. Napolitano KO | Qualificazioni Roland Garros 2025 | HIGHLIGHTS Day 3