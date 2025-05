Roland garros 2025 | programmazione tv su eurosport sky dazn e discovery

Il Roland Garros 2025, il torneo di tennis più prestigioso sulla terra battuta, è iniziato a Parigi. Gli appassionati italiani possono seguire tutta l’azione in diretta su Eurosport, Sky, Dazn e Discovery. Un evento imperdibile che promette grandi emozioni e sfide memorabili, con i migliori giocatori del mondo pronti a contendersi il titolo e a scrivere nuove pagine di storia del tennis.

Il torneo di tennis più atteso della stagione, il Roland Garros 2025, ha ufficialmente preso il via. Con l'inizio delle competizioni a Parigi, si accendono le speranze e le aspettative degli appassionati italiani che puntano a risultati di rilievo in questa prestigiosa manifestazione sulla terra battuta. Questo evento rappresenta il secondo grande Slam dell'anno e richiama l'attenzione mondiale sul circuito tennistico internazionale.

