Roland Garros 2025 prima vittoria in uno Slam per Gigante L’azzurro liquida agevolmente Hassan

Matteo Gigante conquista la sua prima vittoria in un torneo dello Slam, trionfando a Roland Garros 2025. L’azzurro ha dominato il libanese Benjamin Hassan con un netto 6-4, 6-2, 6-0, chiudendo il match in un’ora e trentasei minuti. Ora, nel secondo turno, affronterà il vincitore della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e un avversario ancora da determinare. Un inizio promettente per la giovane st

Coglie la prima vittoria in un torneo dello Slam Matteo Gigante. Il giocatore azzurro liquida 6-4 6-2 6-0, in un’ora e trentasei minuti, il libanese Benjamin Hassan nell’incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2025 e nei trentaduesimi sfiderà il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Troppo netta la superiorità di Gigante nei confronti di un rivale che, con il trascorrere dei minuti, esce gradualmente dalla partita. Il primo a rompere l’equilibrio dei turni di servizio è il giocatore italiano che nel quinto game fa valere la sua maggiore profondità di colpi, ottiene il break a zero e passa a condurre 3-2... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, prima vittoria in uno Slam per Gigante. L’azzurro liquida agevolmente Hassan

