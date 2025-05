Roland Garros 2025 oggi | orari 25 maggio ordine di gioco tv streaming

Il Roland Garros 2025 si avvicina, con l’ordine di gioco e orari del 25 maggio disponibili per TV e streaming. Il torneo, il secondo Slam dell’anno, è ricco di attese, motivazioni e incertezze, senza più la dominance di Nadal. Sei azzurri scendono in campo, con il centrale Chatrier protagonista di partite di grande interesse. L’atmosfera è di tensione e speranza, pronti a sfidarsi in uno dei tornei più iconici del tennis mondiale.

Ci siamo: il Roland Garros è prossimo a prendere il via. Ai nastri di partenza il secondo Slam dell’anno, ricco di temi, motivazioni e anche di quel tipo di insicurezza sui vincitori finali che da un’era (di Nadal) non si aveva. In campo sei azzurri. Sullo Chatrier, il centrale parigino, c’è subito l’esordio di Lorenzo Musetti, da favorito contro il tedesco Yannick Hanfmann, mentre il serale è di Lorenzo Sonego nel remake dei quarti di Melbourne (e del 1° turno proprio qui, nel 2023) contro Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025 oggi: orari 25 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

