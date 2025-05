Roland Garros 2025 Lorenzo Musetti liquida Hanfmann ed approda al secondo turno

Si apre nel migliore dei modi l'avventura di Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025. Il numero 8 del seeding ha dominato il suo incontro di primo turno, liquidando il qualificato tedesco Yannick Hanfmann con un convincente 7-5, 6-2, 6-0 in due ore e nove minuti. Con questa vittoria, Musetti accede al secondo turno, confermando le sue ambizioni nel prestigioso torneo parigino.

Si apre con un netto successo il cammino nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis di Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, che nel match del primo turno liquida il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. con lo score di 7-5 6-2 6-0 in due ore e nove minuti di gioco ed al secondo turno affronterà il vincente del match tra la wild card transalpina Valentin Royer ed il lucky loser colombiano Daniel Elahi Galan. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi sei giochi non si va mai ai vantaggi. Il primo sussulto arriva nel settimo game, con Musetti che si procura una palla break sul 30-40, ma non la sfrutta...

