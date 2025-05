Rogo in abitazione nel cuore della notte famiglia di tre persone ricoverata

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2025, un principio di incendio ha colpito un’abitazione a Paluzza, in borgata Englaro. Le fiamme, sviluppatesi nella mansarda, hanno coinvolto suppellettili e arredi, mettendo in pericolo una famiglia di tre persone. Scene di tensione e interventi tempestivi dei vigili del fuoco hanno evitato conseguenze più gravi, riportando alla luce l’importanza della prevenzione e della prontezza in situazioni di emergenza domestica

Un principio di incendio si è verificato attorno alle 4 del mattino di domenica 25 maggio 2025, alle 3:55, in un'abitazione in borgata Englaro, al civico 3, nel comune di Paluzza. Le fiamme si sono sviluppate nella mansarda della casa, dove erano presenti suppellettili e arredi.

