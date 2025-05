Roccapiemonte riparte la collaborazione tra Comune e Pro Loco

A Roccapiemonte si riaccende la collaborazione tra il Comune e la Pro Loco, grazie a un nuovo accordo finalmente siglato dopo anni di attesa. L'iniziativa, fortemente sostenuta dal sindaco Carmine Pagano, segna un passo importante nella promozione del territorio, puntando a valorizzarne le tradizioni e le risorse locali. Questo accordo rappresenta una nuova opportunitĂ per la comunitĂ e il suo sviluppo culturale e turistico.

E’ stato stipulato, dopo anni di attesa, il nuovo accordo tra il Comune di Roccapiemonte e la locale Pro Loco: un atto che è stato, fortemente, voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Carmine Pagano che, proprio nella sede della Pro Loco, ha rimesso in moto la macchina della promozione... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Roccapiemonte, riparte la collaborazione tra Comune e Pro Loco

Roccapiemonte, riparte la collaborazione tra Comune e Pro Loco

Il sindaco Pagano: "Ripartiamo in un proficuo rapporto di collaborazione in vista anche delle prossime scadenze, a cominciare dall'estate 2025"

