Roberto Vannacci il mondo al contrario e la nascita dei Team | il primo circolo calabrese è a Vibo Valentia

Roberto Vannacci, generale dell’Esercito e europarlamentare della Lega, ha conquistato l’attenzione con il suo libro “Il mondo al contrario”, un fenomeno editoriale. Originario di Vibo Valentia, ha portato in auge il primo circolo calabrese e ha gettato le basi per i team che promuovono il suo pensiero. La sua ascesa rappresenta un ritorno al confronto diretto e alla nascita di nuove forme di aggregazione politica e culturale.

Roberto Vannacci, generale dell’Esercito Italiano, oggi europarlamentare della Lega, ha fatto irruzione sulla scena politica nazionale con un consenso tanto inaspettato quanto significativo. Dopo il successo editoriale del suo libro autoprodotto “ Il mondo al contrario “, divenuto un caso editoriale per le posizioni esplicite e non convenzionali su vari temi sociali e politici, ha dato vita a un movimento strutturato. Da questo fermento culturale e politico sono nati i Team Vannacci, articolazioni territoriali che raccolgono i sostenitori dell’idea di una “rivoluzione culturale” fondata su identità, partecipazione, sovranità, sicurezza e famiglia... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roberto Vannacci, il “mondo al contrario” e la nascita dei Team: il primo circolo calabrese è a Vibo Valentia

