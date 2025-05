Roberto Bardella ucciso dai narcos in Brasile il cugino Rino Polato torna a Rio dopo 8 anni | Così il dolore è diventato solidarietà

Roberto Bardella è stato ucciso dai narcos in Brasile. Il suo cugino Rino Polato, tornato a Rio dopo 8 anni, ha visitato il luogo del massacro per rendere omaggio e trasformare il dolore in solidarietà. Da quel viaggio, che si è trasformato in incubo, emerge il desiderio di onorare la memoria di Roberto, dimostrando vicinanza e sostegno alle vittime di violenza e criminalità.

JESOLO - Ha voluto vedere con i propri occhi come il dolore vissuto sia stato trasformato in solidarietà nel nome di Roberto. Per la prima volta da quel viaggio da sogno diventato un incubo,.

