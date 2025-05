Rivolta d’Adda il medico e sindaco Giovanni Sgroi arrestato per violenza sessuale | È estraneo ai fatti

Rivolta d'Adda: il sindaco sospeso e medico Giovanni Sgroi, accusato di violenza sessuale su una paziente, si presenterà martedì davanti al Gip per l'interrogatorio di garanzia. Sgroi, estraneo ai fatti, sarà assistito dall'avvocato Domenico Chindamo. L’arresto ha suscitato scalpore e si attendono aggiornamenti.

Rivolta d'Adda (Cremoan) – Si terrà martedì l'interrogatorio di garanzia per il sindaco ( ora sospeso) Giovanni Sgroi: si presenterà davanti al Gip Sara Cipolla con l'avvocato di fiducia Domenico Chindamo. Il primo cittadino, di professione gastro-enterologo e accusato di violenza sessuale su quattro pazienti, ascolterà le domande del giudice, ma non si sa se risponderà. La strategia sarà decisa domani con l'avvocato. Di certo al termine dell'interrogatorio il legale chiederà al giudice di attenuare il regime di arresti domiciliari del suo assistito, visto che non può reiterare il reato (non va nella clinica di Pozzuolo Martesana dove è direttore), non c'è pericolo di fuga e non può inquinare le prove (l'inchiesta dei carabinieri è lunga 13 mesi e le quattro testimonianze raccolte sono di per sé esaustive).