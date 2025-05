RivieraBanca-Unieuro | semifinale playoff su RaiSport Flaminio verso il soldout

La semifinale playoff tra RivieraBanca e Unieuro, trasmessa da RaiSport, si svolgerà oggi al Flaminio, con il match verso il soldout. La partita, che segna il ritorno della seconda serie nazionale su RaiSport dopo la regular season, sarà commentata da Maurizio Fanelli. Un’ottima occasione per tifosi e appassionati di seguire l’evento anche da casa, grazie alla copertura televisiva che porta l’attenzione sul beach volley di alto livello.

Poi gara2 di martedì alle 20.30, sempre al Flaminio. Per gara3 ci si sposterà in via Punta di Ferro a Forlì e la giornata è quella di venerdì 30 (ore 20).

