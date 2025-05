RivieraBanca in semifinale | Tomassini e Cinciarini pronti a fare la differenza

RivieraBanca approda in semifinale, con Tomassini e Cinciarini pronti a fare la differenza grazie a esperienza, carisma e punti. Le star dei quintetti emergono, ma attenzione alle panchine. La squadra sembra avere un leggero vantaggio, soprattutto considerando l’ingresso di Camara a gara in corso. Tuttavia, il focus rimane sulla partita, con ogni dettaglio che può fare la differenza in questa fase cruciale.

Esperienza e carisma, ma anche tanti punti nelle mani. I quintetti fanno balzare all’occhio alcune stelle, ma occhio alle panchine in questa serie di semifinale. RivieraBanca sembra oggettivamente avere qualcosa in piĂą, soprattutto in un contesto in cui Camara entra a gara in corso. Il focus, però, va soprattutto su due veterani, due giocatori pronti a sparare il ventello ogni volta che serve alla squadra. Uno è Giovanni Tomassini, che compirĂ 37 anni il prossimo sabato. L’altro è Daniele Cinciarini, 42 anni tra un mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - RivieraBanca in semifinale: Tomassini e Cinciarini pronti a fare la differenza

