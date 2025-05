Ritrovati corpi di sciatori sul ghiacciaio Adler indagini in corso a Zermatt

I corpi di almeno cinque sciatori non identificati sono stati recuperati sul ghiacciaio Adler, vicino a Zermatt, a circa 4.000 metri di altitudine. L'operazione è stata condotta dal soccorso alpino svizzero e la polizia del Canone Vallese ha avviato indagini per far luce su questa tragedia. Le autorità stanno attualmente lavorando per identificare le vittime e stabilire le circostanze dell'incidente.

I corpi di almeno cinque sciatori non ancora identificati sono stati ritrovati dal soccorso alpino svizzero sul ghiacciaio Adler, sul Rimpfischhorn, nella zona di Zermatt, a circa 4.000 metri di quota. Lo fa sapere in un comunicato della polizia del Canone Vallese, che spiega che la ricerca da parte di un elicottero di Air Zermatt è stata innescata dalla segnalazione di alcuni scialpinisti che durante una salita avevano avvistato degli sci abbandonati ai piedi di una parete. La polizia di Zermatt fa sapere che l'identificazione delle vittime è in corso e che sulla loro morte è stata aperta un'inchiesta della Procura... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ritrovati corpi di sciatori sul ghiacciaio Adler, indagini in corso a Zermatt

