Ritorno a Las Sabinas trame puntate dal 26 al 30 maggio della soap di Rai Uno

Ritorno a Las Sabinas, la soap spagnola andata in onda su Rai Uno dal 26 al 30 maggio, continua a catturare l’attenzione dei telespettatori. Al posto de Il Paradiso delle Signore, questa serie ci accompagna ogni giorno con nuove trame e colpi di scena. Cosa riserveranno gli episodi di fine maggio? Scopriamolo insieme con le anticipazioni delle puntate di questa settimana.

Ritorno a Las Sabinas è la soap spagnola che ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, e che ci tiene compagnia ogni giorno – dal lunedì al venerdì – su Rai Uno. Cosa accadrà negli episodi in onda sulla rete di Stato dal 26 al 30 maggio? Scopriamolo insieme. Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 30 maggio. Miguel vuole rivedere Gracia, ma lei appare incerta sul da farsi e riconsidera le ragioni che hanno portato al loro allontanamento. Mentre Emilio scopre che Paca ha fatto un’offerta generosa alle sue figlie, Lucas e Julia appaiono curiosi di conoscere i fatti che hanno caratterizzato l’adolescenza della madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ritorno a Las Sabinas, trame puntate dal 26 al 30 maggio della soap di Rai Uno

Ritorno a Las Sabinas, trame puntate dal 19 al 23 maggio della soap di Rai Uno

Scopri le anticipazioni delle trame di "Ritorno a Las Sabinas" dal 19 al 23 maggio. La soap spagnola, arrivata su Rai Uno il 6 maggio, sta conquistando il pubblico con le sue emozionanti vicende.

Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi, Conclave e impegni Rai

Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai.

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 19 maggio: Gracia e Paloma Molina tornano a casa

Il 19 maggio torna su Rai 1 "Ritorno a Las Sabinas", la soap spagnola che attendevamo da tempo. Gracia e Paloma Molina fanno finalmente ritorno a casa, segnando il debutto della serie dopo alcune attese sabbiate.

