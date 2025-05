Ritorno a Las Sabinas anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025 | Gracia fa una dolorosa scoperta su Anton

Anticipazioni di "Ritorno a Las Sabinas" dal 26 al 30 maggio 2025: Gracia fa una drammatica scoperta su Anton, complicando ulteriormente la sua già turbolenta relazione con Miguel. I protagonisti si trovano ancora una volta a dover affrontare sentimenti contrastanti e ostacoli imprevisti, dimostrando come certi amori tornino sempre, anche dopo giri insospettabili. Un’altra settimana ricca di emozioni e colpi di scena aspetta i fan della serie Disney+.

© Disney+ Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, come quello tra Gracia e Miguel, i protagonisti di Ritorno a Las Sabinas. Negli episodi in onda questa settimana, i due ex fanno infatti fatica a stare lontani l’uno dall’altra e tutto si complica quando Gracia fa una dolorosa scoperta sul marito Anton in grado di rimettere in gioco tutto quanto, nonostante l’imminente matrimonio tra Miguel e Esther. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Ritorno a Las Sabinas è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it