Risultati Serie A | vince la Roma ma la Juve si qualifica in Champions League Fiorentina clamorosamente in Conference

In una frenetica domenica di Serie A, la Roma trionfa sul campo mentre la Juventus si assicura un posto in Champions League. Clamorosa la Fiorentina, che conquista l'accesso alla Conference League. Gli aggiornamenti in diretta sui match delle 20:45 rivelano tutti i verdetti cruciali dell'ultima giornata di campionato. Scopri con noi gli eventi salienti e le emozioni di questa indimenticabile chiusura di stagione!

Risultati Serie A LIVE: gli aggiornamenti in diretta sui match in contemporanea delle 20:45 validi per l’ultima giornata di campionato. Sei partite di Serie A in contemporanea e tanti verdetti che arriveranno dopo i match delle 20:45 di questa domenica 25 maggio. L’ultimo turno di campionato vede in campo la Juve contro il Venezia: i bianconeri dovranno monitorare anche la Lazio e la Roma ma se dovessero vincere sarebbero in Champions League VENEZIA JUVE  LIVE Risultati Serie A, i tabellini delle partite in aggiornamento. VENEZIA-JUVE 2-3 (2? Fila, 24? Yildiz, 30? Kolo Muani, 56? Haps, 72? Locatelli) TORINO-ROMA 0-2 (18? Paredes, 53? Saelemaekers) LAZIO-LECCE 0-1 (44? Coulibaly) EMPOLI-HELLAS VERONA 1-2 (4? Serdar, 44? Fazzini, 70? Bradaric) ATALANTA-PARMA 2-3 (32?, 33? Maldini, 49? Hainaut, 61? Ondreijka) UDINESE-FIORENTINA 2-3 (27? Lucca, 46? Fagioli, 57? Comuzzo, 61? Kabasele, 82? Kean) CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A LIVE ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A: vince la Roma ma la Juve si qualifica in Champions League, Fiorentina clamorosamente in Conference

