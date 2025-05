Risultati Serie A LIVE | tutti gli aggiornamenti in diretta la notte decisiva per la Champions League

Segui con noi i risultati della Serie A LIVE: questa sera, in un'atmosfera da brivido, si svolgono gli incontri decisivi per la corsa alla Champions League. Dalle 20:45, sei partite in contemporanea potrebbero cambiare gli equilibri del campionato. Resta aggiornato con gli ultmi sviluppi e scopri quali squadre accederanno all'Europa che conta. Non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante domenica 25 maggio!

Risultati Serie A LIVE: gli aggiornamenti in diretta sui match in contemporanea delle 20:45 validi per l’ultima giornata di campionato. Sei partite di Serie A in contemporanea e tanti verdetti che arriveranno dopo i match delle 20:45 di questa domenica 25 maggio. L’ultimo turno di campionato vede in campo la Juve contro il Venezia: i bianconeri dovranno monitorare anche la Lazio e la Roma ma se dovessero vincere sarebbero in Champions League VENEZIA JUVE LIVE Risultati Serie A, i tabellini delle partite in aggiornamento. VENEZIA-JUVE 0-0 TORINO-ROMA 0-0 LAZIO-LECCE 0-0 EMPOLI-HELLAS VERONA 0-0 ATALANTA-PARMA 0-0 UDINESE-FIORENTINA 0-0 CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A LIVE ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti in diretta, la notte decisiva per la Champions League

