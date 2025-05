Risultati Serie A LIVE | iniziato l’ultimo turno di campionato pareggiano Lazio e Roma

Inizia l'ultimo turno di campionato di Serie A, con Lazio e Roma che hanno già pareggiato. La Redazione di JuventusNews24 offre aggiornamenti in diretta sui match delle 20:45. Sei partite si svolgeranno contemporaneamente, promettendo emozioni e verdetti decisivi per questa domenica 25 maggio. Segui con noi gli sviluppi di una serata all'insegna del calcio italiano!

Risultati Serie A LIVE: gli aggiornamenti in diretta sui match in contemporanea delle 20:45 validi per l'ultima giornata di campionato. Sei partite di Serie A in contemporanea e tanti verdetti che arriveranno dopo i match delle 20:45 di questa domenica 25 maggio. L'ultimo turno di campionato vede in campo la Juve contro il Venezia: i bianconeri dovranno monitorare anche la Lazio e la Roma ma se dovessero vincere sarebbero in Champions League VENEZIA JUVE LIVE Risultati Serie A, i tabellini delle partite in aggiornamento. VENEZIA-JUVE 1-0 (1? Fila) TORINO-ROMA 0-0 LAZIO-LECCE 0-0 EMPOLI-HELLAS VERONA 0-0 ATALANTA-PARMA 0-0 UDINESE-FIORENTINA 0-0 CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A LIVE

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma 1-1 | Iniziato il secondo tempo LIVE

Benvenuti alla diretta del match Atalanta-Roma al Gewiss Stadium! Siamo nel secondo tempo di quest'importante incontro che conclude la 36esima giornata di Serie A.

Risultati Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti su Juve Udinese e sui match della 37ª giornata di Serie A

Segui in diretta gli aggiornamenti sui risultati della 37ª giornata di Serie A, con particolare attenzione a Juventus-Udinese.

Risultati Serie A LIVE: Roma subito avanti contro il Milan, Cagliari in vantaggio, Juve Udinese 0-0

Aggiornamenti live dalla Serie A: Roma subito avanti contro il Milan, Cagliari in vantaggio sulla Juventus, e tante altre sfide che raccontano una penultima giornata emozionante.

