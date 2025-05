Risultati Serie A la Juve strappa il pass Champions Empoli in B | la classifica definitiva! Tutti i verdetti

Si è concluso il 38° turno di Serie A, che ha riservato emozioni e verdetti cruciali. La Juventus conquista il pass per la Champions League, mentre l'Empoli retrocede in Serie B. Scopriamo insieme i risultati finali e la classifica definitiva, che delineano il futuro delle squadre in competizioni europee e le squadre costrette a ripartire dalla Serie B.

Risultati Serie A, la Juve strappa il pass Champions, Empoli in B: la classifica definitiva al termine del 38° turno di campionato. Finiscono qui le ultime partite di questo 38° e ultimo turno di Serie A: di seguito i risultati e i verdetti riguardanti la Champions League, l’Europa League, la Conference League e le squadre retrocesse in Serie B. L’Atalanta perde in casa col Parma per 2 a 3, con i ducali che si salvano. L’Empoli perde lo scontro diretto con l’Hellas Verona per 1 a 2 e retrocede in Serie B (mentre gli scaligeri si salvano). La Lazio perde a sorpresa in casa contro il Lecce per 0 ad 1 e chiude la stagione fuori da tutte le coppe europee... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Risultati Serie A, la Juve strappa il pass Champions, Empoli in B: la classifica definitiva! Tutti i verdetti

Se ne parla anche su altri siti

I verdetti del campionato: Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. Empoli e Venezia retrocessi in Serie B - SERIE A - I verdetti del campionato: Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. Empoli e Venezia retrocessi in Serie B col Monza. eurosport.it scrive

Serie A, risultati e classifica in diretta: Juventus e Roma per la Champions, in 5 per non retrocedere - La diretta dell’ultima giornata di Serie A: i possibili verdetti su Champions e retrocessione. La cronaca minuto per minuto e i risultati in aggiornamento. Lo riporta fanpage.it

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma e Venezia-Juventus - Scopri dove vedere in tv e streaming le partite della 38a giornata di Serie A: verdetti ancora tutti da emettere, dalla lotta scudetto alla bagarre salvezza. Si parte con Napoli-Cagliari e Como-Inter ... Come scrive sport.virgilio.it

SCANDALOSO JUVENTUS-UDINESE 2-0. QUESTO LO HAI VISTO? #shorts