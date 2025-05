RISULTATI | Saturday Night’s Main Event del 24 05 2025

Il Saturday Night’s Main Event del 24/05/2025 al Yuengling Center di Tampa è stato un grande successo, con molte sorprese. Sono tornati Bronson Reed e Cody Rhodes, quest’ultimo nel match principale. La serata ha emozionato il pubblico con colpi di scena e momenti sorprendenti, confermando il ritorno di questo evento in grande stile e garantendo uno spettacolo coinvolgente e imprevedibile.

Saturday Night’s Main Event è tornato in grande stile dal Yuengling Center di Tampa, regalando una serata ricca di sorprese e colpi di scena. Dal ritorno di Bronson Reed al clamoroso rientro di Cody Rhodes nel main event, la WWE ha confezionato uno show che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Risultati completi. Seth Rollins e Bron Breakker (con Paul Heyman ) hanno sconfitto CM Punk e Sami Zayn in 13:10 Momento chiave: ritorno a sorpresa di Bronson Reed che ha attaccato Punk Zelina Vega ha sconfitto Chelsea Green (con Piper Niven e Alba Fyre ) in 5:10 Ha mantenuto il Women’s U. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: Saturday Night’s Main Event del 24.05.2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sarah Silverman ricorda i tempi del Saturday Night Live: "Ti sentivi una mer*a tutto il tempo"

Sarah Silverman rievoca con nostalgia i tempi trascorsi al Saturday Night Live, dove si sentiva costantemente una "mera".

VIDEO: WWE Saturday Night’s Main Event del 24.05.2025 – Evento completo in streaming

Il 24 maggio 2025, WWE Saturday Night's Main Event è stato trasmesso in streaming completo. Negli Stati Uniti, favorisce un evento gratuito trasmesso in TV, ma per il mercato internazionale non ci sono accordi, rendendolo disponibile su YouTube.

Positivi risultati per l’atletica aretina nel campionato di società assoluto

La prima giornata del Campionato di Società Assoluto ha portato ottimi risultati per l’atletica aretina.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

WWE: Card finale di Saturday Night’s Main Event

Scrive spaziowrestling.it: Scopri con Spazio Wrestling, la card finale di Saturday Night's Main Event, show della WWE che si terrà questa notte ...

Risultati Saturday Night’s Main Event 2024 Live – WWE

Segnala theshieldofwrestling.com: Benvenuti al consueto breve recap di Saturday Night’s Main Event, l’ultimo special televisivo in casa World Wrestling Entertainment. In questo ritorno televisivo dello show, dopo che nel recente ...

WWE: Rivelati i possibili vincitori di Saturday Night’s Main Event *SPOILER*

Da spaziowrestling.it: Mancano poche ore all'inizio e vi riportiamo quelli che dovrebbero essere i risultati di Saturday Night's Main Event ...

Best of Saturday Night's Main Event: Full Match Marathon