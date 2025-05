Ristoranti scatta l’allarme Manca personale di cucina | Nessuno viene ai colloqui

Ristoranti in crisi per la mancanza di personale di cucina, con pochi partecipanti ai colloqui di assunzione. La situazione è particolarmente grave sulle località balneari, dove trovare cuochi e personale è difficile. La presidente di Confristoranti Confcommercio Pisa descrive la situazione come drammatica, sottolineando l’incertezza di coprire le esigenze per la stagione estiva. La carenza di staff rischia di compromettere il servizio e l’offerta gastronomica dei ristoranti sul litorale.

Personale per la stagione? Non si cava un ragno dal buco. Specialmente nelle cucine dei ristoranti del litorale dove prima di pensare al menù c’è da trovare chi potrà cucinarlo. "Una situazione drammatica – commenta la presidente di Confristoranti Confcommercio Provincia di Pisa e titolare del ristorante La Pergoletta, Daniela Petraglia – e diffusa a macchia d’olio su tutto il nostro litorale. Il problema principale è nel reperimento di cuochi e aiuto cuoco. I pochi che si presentano ai colloqui spesso non hanno le competenze dichiarate in precedenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ristoranti, scatta l’allarme. Manca personale di cucina: "Nessuno viene ai colloqui"

Leggi anche questi approfondimenti

Ex Ilva, scatta l’allarme: a rischio metà degli occupati

L'ex Ilva di Taranto affronta una crisi occupazionale critica: metà dei posti di lavoro è a rischio. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lancia un allarme, sottolineando l'impatto su produzione e occupazione.

A rischio i fondi europei per la ricerca -L’allarme di Cnr, Infn e Licei: “Con abolizione assegni di ricerca, manca il contratto”

L'allarme lanciato da CNR, INFN e licei mette in evidenza il pericolo per decine di milioni di fondi europei destinati alla ricerca in Italia.

La mamma muore in casa: la figlia piccola la abbraccia per ore, poi non va a scuola. E scatta l'allarme

Una tragedia straziante ha scosso Trieste il 13 maggio: una donna ucraina di circa 30 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, accanto alla figlia di 6 anni, che l'ha abbracciata per ore.

Su questo argomento da altre fonti

Ristoranti, scatta l’allarme. Manca personale di cucina: "Nessuno viene ai colloqui"

lanazione.it scrive: Sul litorale non si trovano lavoratori stagionali: "Oltre tre mesi di ricerche per un cuoco" . Petraglia, Confristoranti: "Spesso non hanno le competenze scritte nei curriculum".

Allarme ristoranti in Italia: cosa sta succedendo e perché

Come scrive informazione.it: ristoranti e locali. (Virgilio InItalia) Ne parlano anche altre testate Meglio del 2023 ma non ancora secondo le attese. La ristorazione italiana cresce troppo lentamente, fatica in un contesto di ...

L'allarme: "Manca personale nell'agricoltura"