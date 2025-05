Rissa nella notte a Cusano Milanino 22enne accoltellato al torace e a un braccio

Una notte di violenza a Cusano Milanino: un ragazzo di 22 anni è stato ferito con coltello durante una rissa in viale Matteotti. Ricoverato in condizioni critiche al Niguarda di Milano, l’episodio ha sconvolto la comunità locale. Ancora da chiarire le cause dell’aggressione, che rappresenta un grave episodio di cronaca nella zona, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Cusano Milanino (Milano), 25 maggio 2025 – Un ragazzo di 22 anni è stato aggredito questa notte a Cusano Milanino, ed è stato ricoverato in condizioni critiche al Niguarda di Milano. L’accoltellamento si è verificato al culmine di una rissa, avvenuta nel cuore della notte in viale Matteotti strada centrale della cittadina dell’hinterland nord di Milano. Il giovane, di nazionalità italiana, è stato raggiunto dai fendenti a un avambraccio e all’addome. Dopo i soccorsi prestati dall’equipaggio dell’ambulanza e dell'automedica arrivati sul posto, la corsa al pronto soccorso del Niguarda. Il ragazzo non è tuttavia in pericolo di vita, e in ospedale è arrivato vigile e cosciente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rissa nella notte a Cusano Milanino, 22enne accoltellato al torace e a un braccio

