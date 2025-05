Rischio zero vittorie per l’Italia al Giro? Sei tappe per scongiurare un record da brividi

L'Italia continua a affrontare un Giro d'Italia 2025 segnato da un preoccupante "rischio zero" vittorie. Mentre la seconda settimana si chiude, i corridori azzurri non riescono a conquistare neppure un successo, avvicinandosi a un triste record. L'attesa per il primo trionfo si fa sempre più intensa, ma le performance finora deludenti lasciano presagire una lotta ardua per il Bel Paese.

Anche oggi, purtroppo, l’incubo zero vittorie in questo Giro d’Italia 2025 non è stato scongiurato. Il Bel Paese nella corsa di casa è ancora a caccia del primo successo e, terminata la seconda settimana, le notizie sono tutt’altro che confortanti. Gli azzurri hanno sfiorato la vittoria solamente con Edoardo Zambanini, che ha quasi battuto incredibilmente Mads Pedersen a Matera. Poi altri piazzamenti con Giulio Ciccone (purtroppo ritiratosi, era una delle chance più importanti in casa azzurra) ed il terzo posto di Christian Scaroni oggi ad Asiago. Sarebbe un record in negativo che l’Italia vuole assolutamente evitare... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rischio zero vittorie per l’Italia al Giro? Sei tappe per scongiurare un record da brividi

