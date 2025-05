Rischia di soffocare con un boccone di carne guardia giurata eroe gli salva la vita

Una guardia giurata di Rieti è diventato un eroe salvando un giovane in grave pericolo di soffocamento. Durante un pasto in una Rems, il ragazzo ha rischiato di soffocare con un boccone di carne e lui, prontamente, ha praticato la manovra di Heimlich, evitandogli una tragedia. Un gesto che dimostra come il coraggio possa fare la differenza nelle emergenze quotidiane. Continua a leggere…

Una guardia giurata ha salvato la vita di un giovane in una Rems di Rieti. Gli ha praticato la manovra di Heimlich, mentre rischiava di soffocare con un boccone di carne... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Rischia di soffocare con un boccone di carne, guardia giurata eroe gli salva la vita

