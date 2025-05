Ripristini stradali e lavori alla rete idrica al via una serie di cantieri

La prossima settimana partiranno diversi cantieri in città, con interventi di ripristino stradale e lavori sulla rete idrica. In particolare, si procederà con il ripristino delle pavimentazioni in via Vittorio Emanuele II e via Geminiani, e con interventi alla rete idrica in via dei Bastioni, via Giano della Bella e via della Chiesa. I lavori inizieranno lunedì 26 maggio, causando probabilmente temporanei disagi, ma mirano a migliorare le infrastrutture cittadine.

La prossima settimana sono in programma ripristini delle pavimentazioni stradali in via Vittorio Emanuele II e via Geminiani, ma anche lavori alla rete idrica in via dei Bastioni, via Giano della Bella e via della Chiesa. Si inizia lunedì 26 maggio in via Vittorio Emanuele II.

Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua

Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 22 di martedì 20 maggio alle 5 di mercoledì 21 maggio.

Lavori alla rete dell'acquedotto, possibili cali di pressione per un'intera giornata

Il Gruppo Hera informa la cittadinanza che venerdì 16, dalle 7.30 alle 16.30, si svolgeranno lavori programmati sulla rete dell'acquedotto nel Bolognese, causando possibili cali di pressione nell'erogazione dell'acqua a Poggio Renatico.

Lavori stradali notturni domani sulla via Cervese

Domani, dalle 20 alle 6, la via Cervese sarà interessata da lavori stradali notturni. Gli interventi, che riguarderanno la rotonda della Solidarietà e le aree vicine agli svincoli, includeranno fresatura e ripristino della pavimentazione.

Firenze, molti lavori iniziano il 26 maggio

Si legge su nove.firenze.it: Via dei Ginori: da lunedì 26 maggio sono in programma lavori per nuovi allacci alla fognatura che prevedono l’interruzione della circolazione tra via dei Gori e via Taddea. Il tratto via Guelfa-via ...

Via IV Spade, lavori urgenti sulla rete fognaria: strada chiusa dal 26 maggio all'11 luglio, garantito il passaggio pedonale

giornaleadige.it scrive: Via IV Spade sarà chiusa al traffico veicolare da domenica 26 maggio a venerdì 11 luglio per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza della rete ...

Pescara: per i lavori in zona via del Santuario e dintorni modifiche al traffico fino al 18 giugno

Riporta rete8.it: Lavori di ripristino stradale in Via Caravaggio, Via Leonardo da Vinci, Via Del Santuario, Via Enzo Ferrari, via lago di Borgiano e via Celestino V: le modifiche al traffico, operai a lavoro di notte ...

300 metri di ripristini stradali per migliorare sicurezza, via buche ed avvallamenti post cantiere