Rinnovo Tudor con la qualificazione in Champions League scatta il prolungamento fino al 2026! Cosa filtra sul futuro dell’allenatore della Juve

Igor Tudor si prepara a prolungare il suo contratto con la Juventus fino al 2026, grazie alla qualificazione della squadra alla Champions League. Ma cosa si prevede per il futuro dell'allenatore? Scopriamo insieme le ultime notizie e le indiscrezioni che circolano sul futuro del tecnico bianconero.

Rinnovo Tudor, con la qualificazione in Champions League scatta il prolungamento per il mister: cosa filtra per il futuro. Con la qualificazione della Juve in Champions League scatta il prolungamento contrattuale di Igor Tudor fino al 2026. Era previsto, infatti, che in caso di qualificazione ci sarebbe stato il rinnovo automatico con possibilità, da parte del club bianconero, di interrompere il rapporto pagando una clausola. Sono tante le voci sul futuro della panchina bianconera con il nome di Antonio Conte che è sempre più caldo. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Tudor, con la qualificazione in Champions League scatta il prolungamento fino al 2026! Cosa filtra sul futuro dell’allenatore della Juve

Aggiornamenti pubblicati da altri media

