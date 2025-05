Rimadesio sfida Fiorenzuola in gara 1 | ingresso gratuito per i tifosi al PalaFitLine

Rimadesio affronta Fiorenzuola in Gara 1 con ingresso gratuito per i tifosi al Palafitline. L’amarezza per la sconfitta in gara 5 dei playout, arrivata dopo un tempo supplementare e un finale emozionante, è ancora vivida. La partita è un’opportunità di riscatto e di sostegno per la squadra, con i tifosi invitati a partecipare numerosi per spingerla verso una vittoria fondamentale in questa fase decisiva della stagione.

Probabilmente non è ancora stata smaltita l’amarezza per la sconfitta in gara 5 del primo turno di playout in casa Rimadesio. Specie per come è maturata, dopo un tempo supplementare raggiunto segnando sei punti nei dieci secondi finali dei tempi regolamentari. Se a questo aggiungiamo che il canestro di Rieti è arrivato a fil di sirena su rimbalzo difensivo di una guardia, il quadro dei rimpianti è completo. Al netto di tutto questo si torna in campo oggi al PalaFitLine per gara 1 della seconda serie contro Fiorenzuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rimadesio sfida Fiorenzuola in gara 1: ingresso gratuito per i tifosi al PalaFitLine

