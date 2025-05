Rilasciato l' uomo che ha travolto e ucciso la turista in spiaggia a Cervia

È stato rilasciato senza misure cautelari l’uomo di 54 anni, guidava la ruspa che ha investito e ucciso la turista Elisa Spadavecchia a Cervia. L’incidente è avvenuto a Pinarella di Cervia, nel Ravennate, mentre la donna di 66 anni passeggiava sulla spiaggia. La testimonianza e le indagini proseguono per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

AGI - È stato rilasciato senza provvedimenti pre-cautelari l'uomo di 54 anni che ieri a Pinarella di Cervia, nel Ravennate, era alla guida della ruspa cingolata che ha ucciso Elisa Spadavecchia, una turista vicentina di 66 anni che stava passeggiando sull'arenile. L'uomo è stato denunciato a piede libero, deve rispondere di omicidio colposo, ed è emerso avere un precedente di tre anni fa per omicidio stradale. La sua posizione resta tuttavia al vaglio della procura di Ravenna, che con la pm di turno Lucrezia Ciriello coordina le indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Cervia. Secondo una prima valutazione, il mancato arresto è legato alla qualificazione giuridica del luogo dell'incidente: trattandosi di area demaniale marittima, l' ipotesi di reato è omicidio colposo e non omicidio stradale, quest'ultimo previsto in contesti differenti e con margini più ampi per l'applicazione di misure restrittive... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rilasciato l'uomo che ha travolto e ucciso la turista in spiaggia a Cervia

