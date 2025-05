Rigori ancora fatali per l' Audace | Maza sbaglia poi il Pescara cala il poker

L'Audace Cerignola si ferma nel momento cruciale, con l'omeroso errore di Maza dai rigori a segnare la sua disfatta. Il Pescara, guidato da Silvio Baldini, festeggia una netta vittoria per 4-1 al 'Monterisi', mettendo così una seria ipoteca sulla finale playoff. La strada verso l'ultimo atto si complica irremediabilmente per l'Audace, che ora è chiamata a un'impresa straordinaria per mantenere viva la speranza

Per conquistare la finale servirà una impresa, per non dire un miracolo. L'Audace Cerignola crolla tra le mura amiche sul più bello: festeggia il Pescara di Silvio Baldini, che con il 4-1 al 'Monterisi' mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla finalissima playoff. Per completare l'opera... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rigori ancora fatali per l'Audace: Maza sbaglia, poi il Pescara cala il poker

Approfondimenti da altre fonti

Coppa toscana. Calci di rigore fatali. Cintolese eliminato. Carrara in semifinale - Stavolta però, dopo una partita combattuta chiusasi sul 2-2 per quel che riguarda i tempi regolamentari, i calci di rigori sono stati fatali. L’avventura del Cintolese in Coppa Toscana di ... Riporta msn.com

Lazio, impresa sfiorata: rigori fatali all'Olimpico, in semifinale va il Bodo - Dopo la sconfitta dell'andata, nel ritorno dei quarti di finale la squadra di Baroni sfiora l'impresa ed esce ai rigori. Nei tempi regolamentari Castellanos (20') sblocca la gara di tacco e Noslin ... Scrive msn.com

Il gol di Rutjens e l'errore di Desogus: il Foggia raggiunge la finale Play-off di Serie C